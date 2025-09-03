Roma, tensioni e rimpianti. Gasp all'attacco: "In avanti serviva qualcosa di più"

Tono pacato e qualche sorriso, ma, soprattutto niente dito accusatorio puntato verso Ricky Massara. Leggendo tra le righe delle parole di Gian Piero Gasperini, però, si può intravedere tutto il rammarico del tecnico per quello che poteva essere e che non è stato. [...] Non è sembrato soddisfatto, soprattutto per quel che riguarda le operazioni sull'attaccante e sul trequartista. Una riunione post mercato a Trigoria c'è stata e il tecnico non avrebbe metabolizzato i mancati acquisti di Sancho e Fabio Silva, così come quando mostrò amarezza per Rios. Massara ha comunque dovuto operare in base alle esigenze della società ed il tanto cercato inglese non convinceva in società. [...]

Poi c'è stato il mercato in uscita, quello che avrebbe dovuto portare altrove Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi. Gasperini si è detto pronto a ripartire con loro: "Voglio recuperare Dovbyk, che si è impegnato moltissimo. Fiducia anche a Baldanzi e Pellegrini. Tutti hanno uno spirito encomiabile e sono contento di questo".

(gasport)