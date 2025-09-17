Roma senza Dybala: gli infortuni della Joya costano 10 milioni

Un minuto giocato, l'altro pagato a vuoto. Dall'estate del 2022 la Roma ha visto Paulo Dybala giocare solo la metà delle partite. L'altra è costata oltre 10 milioni di euro. L'ennesimo prezzo da saldare per un campione che si è fermato di nuovo, stavolta a cinque giorni dal derby. Contro il Torino, la Joya era tornata titolare dopo sei mesi, un infortunio e un'operazione. La sua partita è durata 45 minuti: dopo un calcio di punizione l'argentino ha sentito dolore alla coscia sinistra e all'intervallo ha chiesto il cambio. È l'infortunio numero 18 in tre anni alla Roma. L'impatto economico della fragilità di Dybala è impietoso. In tre stagioni, l'ex Juve ha incassato 21 milioni netti di ingaggio, ma, ha giocato solo 7298 minuti sui 14490 disputati dalla Roma. Esattamente il 50,4%. I 7192 minuti saltati equivalgono a 10,4 milioni di euro spesi dalla società senza avere il numero 21 in campo. [...] Certo, poi c'è il quadro tecnico che racconta l'altra faccia della medaglia. Dybala ha segnato 42 gol in tre anni, uno ogni 174 minuti: quando c'è fa la differenza. Questo è fuori luogo e lo hanno sempre saputo, sia Mourinho che De Rossi, Juric, Ranieri e adesso Gasperini. [...] Un'assenza che pesa anche sul lavoro di Gasp, costretto a ridisegnare l'attacco alla vigilia della sfida più attesa dell'anno. Senza la Joya, l'allenatore di Grugliasco si affiderà probabilmente a capitan El Shaarawy, con Ferguson che dovrebbe ritrovare la maglia da titolare e Soulé confermato a destra.

(La Repubblica)