Roma, nuovo ruolo e voglia di gol: Pisilli cerca la fiducia di Gasp

Niccolò Pisilli vuole prendersi quello che le prime due giornate non gli hanno concesso: qualche minuto in campo. In vista della sfida contro il Torino, in mediana Gasperini riproporrà la coppia Koné-Cristante, anima delle vittorie contro Bologna e Pisa. Oltre a loro, il tecnico ha provato soltanto El Aynaoui. [...] Pisilli, il momento giusto deve conquistarselo. L'ottima prestazione nella gara di martedì contro la Macedonia del Nord lo testimonia. Il centrocampista è uscito dal campo stremato e Gasperini ha notato il suo impegno e apprezzato la sua voglia di fare. L'allenatore, però, vuole prima capire dove impiegarlo. Mezz'ala pura o d'inserimento? Per lui Gasp sta pensando alla posizione che a Bergamo aveva valorizzato Pasalic. Oltre l'ipotesi, resta la voglia di ripartire, schiarire la mente dalle voci sul rinnovo troppo ingombrante.

(La Repubblica)