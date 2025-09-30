Roma, la certezza Ndicka da due anni sempre in campo

Evan Ndicka è una delle colonne portanti della Roma. Lo zoccolo duro di cui Gasperini si fida ciecamente, che però domenica ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un anno e mezzo senza sosta. Dopo settanta minuti ha chiesto il cambio causa crampi. Una rarità assoluta per lui, che anche nella Roma di Gasperini si è trasformato in uomo su cui costruire un intero reparto difensivo. Nella passata stagione, l'ivoriano ha saltato solo una partita per febbre, per il resto sempre in campo. E quest'anno è ripartito da dove aveva lasciato. Ad oggi Ndicka ha preso parte a 57 delle ultime 58 gare ufficiali della Roma. Dall'episodio di Udine, Evan è ripartito con la forza dei leader, senza più fermarsi. Una continuità che verrà confermata anche contro il Lille in Europa League. I crampi non preoccupano Gasperini che giovedì sera tornerà ad affidarsi all'ivoriano in coppia con Mancini ed Hermoso. [...]

(La Repubblica)