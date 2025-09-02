Roma, il mercato è finito e Gasp resta senza l'ala. Sancho va all'Aston Villa

[...] La filosofia della Roma, nelle ultime ore del mercato (chiuso ieri alle 20), è stata questa: meglio salvaguardare che rivoluzionare, con il rischio - scampato - di alterare gli equilibri di una rosa che - secondo il club - risulta completa e rafforzata in ogni reparto. [...] Nessun rinforzo nel ruolo di ala sinistra, quella che Gasperini voleva più di ogni altra cosa, dal primo giorno che ha messo piede a Trigoria: da Echeverri (finito al Bayer Leverkusen) a Sancho (ha scelto l'Aston Villa) e George (direzione Fulham), alla fine la Roma ha preferito tenersi Baldanzi, che ora diventa un giocatore chiave, visto che davanti a lui, nelle gerarchie, c'è il solo El Shaarawy. [...] Nessun altro intervento a centrocampo, dove Gasp aveva chiesto, nelle ultime settimane, un suo fedelissimo ai tempi dell'Atalanta: Matteo Pessina. Tutto rimandato. [...] Anche se il vero conto alla rovescia non è per il mercato di riparazione, ma per quello dell'estate prossima, quando la Roma - se gli obiettivi dell'accordo con l'Uefa saranno centrati - potrà tornare a usare il portafogli liberamente, senza troppi vincoli. [...] Il mister voleva di più e lo ha fatto capire in ogni modo. Dal canto suo, il direttore sportivo Frederic Massara ha risposto sempre al meglio delle sue possibilità, incassando la piena fiducia della proprietà. La Roma ha due nuovi terzini (Wesley a destra e Tsimikas a sinistra), fondamentali per il gioco del tecnico. Senza dimenticare il centravanti, Ferguson, che ha conquistato Gasp nel giro di pochi giorni, prendendosi - sin dalle prime amichevoli - la maglia da titolare. Ancora l'ala giamaicana Bailey, ora infortunato. E anche i due centrali Ghilardi e Ziolkowski. Sulla trequarti, dopo la sosta delle nazionali, l'allenatore ritroverà pure Lorenzo Pellegrini, che «ha tanta voglia di giocare». [...]

(la Repubblica)