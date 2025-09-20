Roma, idea Tsimikas. Il derby di Gasperini si gioca sulle fasce

Non Angelino ma Kostas Tsimikas. L'idea tattica che Gasperini sta accarezzando per il derby ha il sapore della svolta: un cambio a sinistra per dare più spinta e solidità. Una possibilità alla quale l'allenatore giallorosso sta pensando da qualche giorno per ritoccare qualcosa senza stravolgere il canovaccio tattico e lasciare intatti gli equilibri "dello zoccolo duro" che in questo momento guida la Roma. Domani Gasp vuole tornare all'antico, riproponendo la formazione vista contro Bologna e Pisa. [...] In attesa del recupero di Wesley - anche ieri il brasiliano assente per i postumi del problema gastrointestinale - l'allenatore giallorosso potrebbe giocare la carta a sorpresa del terzino greco. [...] Prima la convocazione contro il Torino, poi una settimana di lavoro intenso che ha convinto Gasp sulla bontà dell'acquisto dell'ex terzino del Liverpool. L'esordio al derby non sarebbe un problema, per un calciatore di 29 anni abituato ai più importanti palcoscenici internazionali. [...] Un piccolo azzardo nella partita più importante dell'anno.

(la Repubblica)