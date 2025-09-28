ROMA-HELLAS VERONA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy, Wesley in vantaggio a destra

Trona a giocare la Roma di Gian Piero Gasperini, che alle 15:00 ospita l'Hellas Verona. Il tecnico confermerà il modulo 3-4-2-1, ma restano alcuni dubbi di formazione. In difesa, il ballottaggio principale riguarda il ruolo di braccetto di destra, con Celik in vantaggio su Hermoso. Sulla fascia destra, quasi tutti i quotidiani puntano sul ritorno da titolare di Wesley, con Rensch che scalpita dopo le buone prestazioni. Il dubbio più grande, però, è sulla trequarti: al fianco del confermatissimo Soulé, è aperto il ballottaggio tra il capitano Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy. In attacco, dovrebbe partire titolare Ferguson.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
IL ROMANISTA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.