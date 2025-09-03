Roma-Gasp, scricchiolii ma senza fratture almeno fino a gennaio

Anche se Gian Piero Gasperini ha parlato di unione d'intenti, il calciomercato della Roma ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Il tecnico, però, è apparso sempre chiaro e diretto con le sue parole: "La priorità era l'attacco. Purtroppo non è stato così e non sempre si può arrivare a ciò che si desidera". Una maniera elegante per dar peso ai discorsi sui continui ritardi di quest'estate. Questo non vuol dire, come circolato nelle scorse ore, che ci sia una frattura con il ds Massara, ma, solamente un'animata discussione che non porterà alle dimissioni dell'ex Milan. [...] I rinforzi davanti quindi, non sono arrivati e in casa Roma restano due rimpianti: il mancato acquisto di Rios e il mancato arrivo di Jadon Sancho che doveva essere il tassello di punta della formazione di Gasp e che ha creato dibattiti in società. Ora toccherà al tecnico rilanciare quei giocatori che avrebbero dovuto salutare con il mercato, mentre, il secondo è quello di provare a fare qualcosa in più a gennaio. [...]

(gasport)