Roma, finale amaro

Gasperini lo aveva detto fin dal primo giorno: la Roma aveva bisogno di rinforzi soprattutto in attacco. È lì che andava fatto lo sforzo principale, è lì che serviva un salto di qualità per accorciare la distanza dalle prime. Ma il mercato si è chiuso e l'allenatore si ritrova con El Shaarawy titolare, con qualche infortunio in più e con molte frustrazioni accumulate. Il d.s. Massara ha inseguito obiettivi concreti, ma uno dopo l'altro sono sfumati tutti, lasciando la Roma più debole delle aspettative e con un allenatore che in carriera non le ha mai mandate a dire e che adesso rischia di far trapelare apertamente il suo malumore. La ricerca dell'esterno sinistro è stata un lungo susseguirsi di fallimenti. [...] Ed è proprio Bailey l'unico innesto romanista: arrivato a Trigoria per colmare la lacuna a sinistra, anche se di piede mancino, si è infortunato al primo allenamento. Un segnale quasi simbolico del fallimento complessivo. [...] La mancata conclusione di queste operazioni ha avuto un effetto domino. Baldanzi, già promesso al Verona, è rimasto a Roma per tappare i buchi sulla fascia. Ma proprio la sua permanenza ha impedito di chiudere con Pessina, che sarebbe stato utile a centrocampo. [...] Il quadro finale, almeno per la conclusione, è deludente: la squadra resta incompleta. [...] Ora la Roma si ritrova con un allenatore che aveva chiesto una precisa strategia e che invece vede arrivare solo problemi, compresa la mancata cessione di Pellegrini. Gasperini, fino a oggi, ha mantenuto toni misurati. Ma il suo malumore potrebbe esplodere: non solo per il mercato mancato, ma per la sensazione che a Trigoria manchi una linea chiara. Ed è un segnale che non può essere ignorato.

(Corsera)