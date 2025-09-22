Roma, è tuo: Pellegrini uomo derby

[...] Minuto 38 del primo tempo: pressato nella sua area da Rensch, il presuntuoso Tavares azzarda un disimpegno di tacco e perde la palla. L'olandese la porge a Soulé che arma il destro di Pellegrini. L'ex capitano della Roma incrocia in rete, prima di abbandonarsi alla commozione. Non giocava titolare dal 4 maggio, non segnava su azione dal derby del 5 gennaio, è al debutto stagionale, dopo aver disfatto le valigie estive. Precettato a sorpresa, è diventato l'eroe della partita più sentita nell'Urbe.

Questo per dire che il primo derby romano di Gian Piero Gasperini è stato il derby di Gasperini che ha vinto un po' più di tutti. L'anno scorso Rensch, a palla persa, non sarebbe rimasto là in fondo a cercare il recupero immediato. Tutta la Roma ormai ha imparato a difendersi correndo in avanti e ha vissuto gran parte del derby nella metà campo della Lazio. Pellegrini è solo l'ultima perla di una collana di giocatori riprogrammati, valorizzati e fatti rifiorire. [...]

Ma è stato il derby del Gasp anche per lo spirito della nuova Roma. [...] L'allenatore, che ha prodotto 98 gol in un campionato di Atalanta, ha vinto 3 partite segnando solo 3 gol e subendone solo uno. Non avendo, per ora, un grande attacco, cerca di ottenere il massimo dalla solidità difensiva, tenendo fermi i soliti principi di dominio e coraggio. [...] Per ora la Roma è questa: cinica a sfruttare le poche occasioni che ha avuto, determinata e solidale nella protezione del vantaggio. [...] Nella gestione mentale del match, i giallorossi hanno ampi margini di miglioramento. [...]

L'obiettivo del Gasp è di proseguire l'educazione della sua nuova creatura, recuperare gli attaccanti in quota, trascinandosi fino al mercato di gennaio, quando potrebbero arrivare quei rinforzi offensivi che gli consentirebbero di rientrare nella sua comfort zone, con una squadra che gioca e segna tanto. [...]

La Roma ha meritato i 3 punti per l'atteggiamento, la volontà e anche per i numeri offensivi: 6 tiri in porta a 2 e maggior possesso palla, che contro una squadra di Sarri, non è banale. [...]

(gasport)