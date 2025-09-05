Roma, c'è Paratici junior: tripletta in amichevole per conquistare Gasp

Occhi di ragazzo, testa da grande. Lorenzo Paratici s'è preso Trigoria in una mattina. Doveva essere un semplice test, l'amichevole contro il Roma City, la squadra di Eccellenza che i giallorossi hanno travolto ieri 8-0. Una sorta di rodaggio dal copione scontato, per tutti quelli che non sono partiti con le rispettive nazionali - Dybala e Soulé, ma pure Cristante-o per chi - Pellegrini e Baldanzi - Gian Piero Gasperini non aveva mai provato in campo. È stata invece una pellicola emozionante, piena di colpi di scena. Tre, per la precisione. Tutti del baby centravanti Paratici, classe 2008 (sedici anni). [...] Il tris come un jackpot, fa lievitare il bilancio da goleador: 17 gol e un assist in 39 presenze lo scorso anno tra Under 17 e Primavera con la maglia della Sampdoria. Figlio d'arte (papà Fabio è stato direttore sportivo di Tottenham e Juventus, giocando un ruolo chiave nell'affare che nel 2018 portò Cristiano Ronaldo a vestire bianconero), Paratici ha stregato il ds giallorosso Frederic Massara, che negli ultimi giorni di mercato ha voluto affondare il colpo. Si tratta di un prestito (scade nel 2026), visto che - prima di lasciare Genova - il centravanti si è legato alla Sampdoria fino al 2028. [...] Punta centrale, Lorenzo può giocare anche sulla destra, in un ruolo dove la Roma però è al completo. Il vero jolly di un mercato senza grosse sorprese finali, Gasperini (uno che i giovani, da Kessié allo stesso Mancini, li ha sempre lanciati) potrebbe averlo trovato in questo test. [...]

(la Repubblica)