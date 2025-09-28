Roma, attacco al potere

Oggi pomeriggio all'Olimpico, la Roma affronta il Verona in una sfida cruciale per classifica e morale. Dopo le vittorie nel derby e a Nizza, i giallorossi (9 punti in 4 gare) non possono permettersi passi falsi per restare agganciati al vertice. La squadra di Gasperini vanta la miglior difesa del campionato (un solo gol subito), ma il nodo da sciogliere resta l'attacco.

Ferguson e Dovbyk sono ancora a secco dopo cinque partite ufficiali, una sterilità che pesa su una Roma che ha segnato solo 3 gol in 4 partite di Serie A e che ha bisogno delle reti dei suoi centravanti per puntare alla zona Champions. Gasperini ha confermato che i due partono alla pari: "Se la giocano sempre", ha detto, sottolineando come Dovbyk sia "in crescita atletica" ma debba migliorare tecnicamente. Il tecnico insiste sul fatto che la fase offensiva è un lavoro collettivo, citando il gol di Mancini a Nizza come esempio della partecipazione di più giocatori.

La partita contro il Verona potrebbe essere l'occasione giusta per sbloccarsi, specialmente per Dovbyk, che lo scorso anno segnò proprio contro gli scaligeri. (...) Ferguson, dal canto suo, lavora molto per la squadra, agendo da raccordo e creando spazi. Due profili diversi, entrambi chiamati a dare concretezza alla manovra, soprattutto in assenza degli infortunati Dybala e Bailey.

Gasperini ha anche parlato di Pellegrini: "Se pensiamo che il problema sia risolto ci sbagliamo, lui deve ritrovare continuità". Con uno stadio ancora una volta gremito, la Roma cerca tre punti che valgono doppio per la classifica e per l'autostima.

(corsera)