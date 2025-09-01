Roma al fotofinish

IL TEMPO (L. PES) - Ancora uno scambio e ancora col Milan. L'ultimo intrigo dell'estate giallorossa si incrocia col destino dei rossoneri nello scambio che prevederebbe l'arrivo di Dovbyk a Milano e contemporaneamente quello di Gimenez nella Capitale. Ma i conti, tra Massara e Tare, ancora non tornano. Dopo il «no» dei giorni scorsi ieri è arrivata l'apertura dell'ex Feyenoord al trasferimento in giallorosso che ha rimesso i due club sul tavolo delle trattative. Diversi, però, gli ostacoli per il buon esito dell'affare. In particolare non c'è ancora l'accordo sulle cifre del possibile diritto di riscatto dei due attaccanti e i giallorossi vorrebbero evitare lo scambio di prestiti secchi. Si continuerà a trattare fino alla chiusura con poche possibilità di vedere l'ucraino in rossonero senza la contropartita. La Roma dovrebbe trovare un sostituto in poche ore e a parte l'idea Pinamonti e il nome di Embolo proposto non ci sono piste alternative, almeno al momento. Non solo l'affare col Milan in ballo fino alle ore 20. Massara è ancora alla ricerca dell'esterno sinistro d'attacco da regalare a Gasperini. Scendono le quotazioni di George mentre Dominguez resta l'alternativa più raggiungibile. Ma il ds nelle ultime ore ha sondato diversi profili, tra cui quello di Trossard che però l'Arsenal non vuole cedere, e non sono da escludere nomi a sorpresa. Ancora da limare, invece, gli ultimi dettagli per il passaggio di Baldanzi al Verona in prestito con diritto di riscatto. Operazione curata dalla regia dell'agente Riso che potrebbe portare in giallorosso Pessina. L' ex Atalanta, titolare ieri sera nella sfida di Serie B del Monza col Bari, partirebbe in prestito con diritto di riscatto e ora sta alla Roma decidere quando affondare. Le possibilità restano comunque alte vista l'esigenza di aumentare il numero di centrocampisti per Gasperini. Resterà, salvo sorprese, fino al mercato di gennaio Pellegrini. Nessuna offerta arrivata negli ultimi giorni ma la promessa dell'ex capitano di lavorare già da adesso per l'addio nel mercato invernale per evitare l'addio a zero. Ora starà al tecnico decidere quanto e come impiegarlo nei prossimi quattro mesi. Ancora in piedi, infine, l'affare col Cagliari per l'uscita di Romano. Nessun movimento sul fronte Gollini che resta ai margini. Nella serata di ieri, inoltre, il club ha annunciato l'arrivo di Tsimikas in prestito secco dal Liverpool: il greco ha scelto la maglia numero 12. Tutto in poche ore nel più classico degli ultimi giorni di mercato, tra la speranza di Gasperini di poter accogliere tre rinforzi e la difficoltà di Massara nel far quadrare esigenze tecniche e finanziarie. Alle 20 il gong finale, poi ci si rivede a gennaio.