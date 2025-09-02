Roma al completo, ma non rinforzata

È arrivato il «tempo di tirare le somme» (cit). Il mercato è finito. Senza colpi, senza scambi, senza arrivi. [...] L'ultimo giorno di trattative scorre via senza sussulti. E il rischio che ora inizi lo sport preferito - sparare sul pianista, interpretato per l'occasione dal ds Massara - è dietro l'angolo. [...] Come al solito ci si divide: tra chi si ostina a vedere il bicchiere mezzo pieno, considerando i paletti imposti al mercato giallorosso, e chi si aspettava molto di più per accorciare il gap con le prime della classe. Forse, in questi casi, bisogna affidarsi al destinatario di questi movimenti, all'allenatore, che in tempi non sospetti (nel ritiro di Burton) aveva tracciato una linea di demarcazione utile ai fini dell'analisi: «Un conto è completarsi, un altro rinforzarsi». Utilizzando questo parametro. affermare che la rosa della Roma oggi non è completa non sarebbe corretto. Ogni titolare ha il suo vice, in alcuni ruoli anche più di uno con la rosa che è passata da un'età media di quasi 28 anni ad una di 25,5. È stato inoltre abbassato il monte-ingaggi (sceso sotto i 90 milioni) e ci si è portati avanti con il lavoro in previsione del prossimo giugno quando alcuni sacrifici, sperando anche nell'esplosione di qualche elemento della rosa, saranno inevitabili, pena sanzioni severe in ottica FPF. [...] Una cosa non difetta a Gasp: la chiarezza. E in tal senso ha sempre giocato a carte scoperte. Lo ha fatto con Pellegrini, ha concesso il bis con Dovbyk e ora se li ritrova in rosa (alla pari di Baldanzi), in una gestione che non si preannuncia semplice. Non si è mai messo di traverso rispetto a calciatori che gli sono stati proposti (e sono poi arrivati) su indicazione del club ma su 3-4 elementi voleva essere seguito. Così, dopo aver faticato a digerire l'addio a Rios - tra l'altro proprio quando il colombiano sembrava stesse facendo pressione con il Palmeiras per essere liberato - è stato contento di Wesley ma per il salto di qualità ha chiesto due rinforzi per l'attacco: Sancho e Fabio Silva. [...] Risultato? Al 2 settembre non ha né l'esterno sinistro di piede destro (che doveva essere il primo rinforzo del mercato) e nemmeno il nuovo centravanti. Perché ieri, è saltato alla fine anche lo scambio Gimenez-Dovbyk che poteva in qualche modo lenire l'insoddisfazione di Gasperini. [...] Ora però c'è un altro rischio (se non una certezza), ben più pericoloso: quello di avere in casa un allenatore scontento.

(Il Messaggero)