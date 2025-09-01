Roma a tutta fantasia

Dybala e Soulé sono l’anima della Roma capolista. A inizio stagione sembravano in competizione per la fascia destra, oggi invece giocano insieme e Gasperini li esalta: “Dybala può stare ovunque, non volevo togliere Soulé dalla destra. Lo stesso in futuro farò anche con lui”. Mati, infatti, sta imparando a muoversi più dentro al campo e si sta prendendo la squadra, mentre Paulo ritrova condizione e resta il faro della fantasia. (...) Intanto la Roma sogna di aggiungere un altro argentino: Benjamin Dominguez del Bologna, valutato 15-18 milioni. Massara però lavora anche su altri tavoli, da Tyrique George (Chelsea) a un mister X che potrebbe arrivare entro le 20. Sul fronte attacco tutto dipende da Dovbyk: se parte, il nome più caldo è Embolo del Monaco. E attenzione anche a Pessina per il centrocampo, in vista della Coppa d’Africa. (...)

(gasport)