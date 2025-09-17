Rizzitelli: "Se Ferguson segna domenica, non si ferma più. Perdere il derby rischia di rovinarti i prossimi mesi a livello psicologico"

GAZZETTA DELLO SPORT - Ruggiero Rizzitelli è intervenuto per parlare del derby tra Roma e Lazio in programma domenica prossima. L'ex attaccante giallorosso ha espresso un commento anche sul neo acquisto Evan Ferguson. Ecco le sue parole.

Cosa è successo domenica col Torino?

"Gasp ha sbagliato qualcosa e alcuni singoli erano sotto tono, ma il Toro era schierato bene e non era facile superarlo. Non me l'aspettavo viste le prime due partite della Roma".

Preoccupa un po' l'attacco, lei si è mai trovato nella situazione di Dovbyk?

"Certo, ma ho fatto di tutto per far cambiare l'idea all'allenatore. Se invece in allenamento ti fai vedere senza motivazioni, poi non puoi pretendere nulla. Gasperini fa bene a dire quelle cose su di lui. Il tecnico si aspettava di più dal mercato, ma Ranieri ha spiegato come stanno le cose e se la Roma doveva cedere Koné allora meglio essere rimasti così".

Chi può risolvere il derby?

"Dico Ferguson, mi piace da morire e mi ricorda tanto come giocavo io: attacca lo spazio, aiuta i compagni, è cattivo. Se riesce a sbloccarsi al derby non lo fermi più. Poi c'è Soulé, che sta crescendo".

Vista l'attesa, ricorda i suoi derby anni Novanta?

"A quei tempi se lo perdevi non potevi uscire di casa. Ricordo il mio gol a 8' dalla fine nel 1991, oltre alla gioia c'era un senso di liberazione. E così i tifosi si sono potuto presentare a lavoro il lunedì. Oggi non credo sia così, anche se perderlo rischia di rovinarti i prossimi mesi a livello psicologico. È delicato per entrambe".