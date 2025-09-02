Rischiano Ziolkowski e Baldanzi

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - I giochi son fatti, il mercato è chiuso. Un'estate all'insegna del lavoro intenso per consegnare una rosa competitiva a Gian Piero Gasperini. Chiusa la finestra estiva di calciomercato, la Roma può compilare le liste per la Serie A e per l'Europa. Per quanto concerne il campionato, la rosa deve essere composta da venticinque calciatori tesserati. Devono essere presenti, però, otto giocatori formati in Italia, di cui quattro cresciuti nel proprio settore giovanile come Pellegrini e Pisilli. Nessun tipo di limitazione,

invece, per quanto riguarda coloro che hanno 22 anni o meno. Diversa, invece, la normativa legata alla rosa da costruire per l'Europa League. Il club giallorosso, innanzitutto, dovrà comunicare la Lista A composta sempre da venticinque giocatori. Otto posti, però, sono riservati a «giocatori formati localmente», di cui massimo quattro devono essere «giocatori formati nella federazione». E, poi, la Lista B nella quale rientra qualsiasi calciatore «nato dal 1° gennaio 2004 in poi e idoneo a giocare con il club interessato per un periodo ininterrotto di due anni dal suo 15° compleanno al momento della sua registrazione UEFA o per un totale di tre anni consecutivi con un prestito massimo a un club della stessa federazione

per un periodo non superiore a un anno». Gasperini, dunque, potrebbe lasciar fuori uno tra Ziolkowski e Baldanzi. Ogni club, inoltre, deve includere almeno tre portieri, di cui due nella Lista A (Svilar e Vasquez). Di conseguenza, Zelezny non verrà inserito.