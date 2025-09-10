Rensch recuperato. Ziolkowski in gruppo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Primo allenamento a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da Gasperini alla squadra. La Roma si è ritrovata per iniziare a preparare la sfida contro il Torino, con una buona notizia dall'infermeria: Rensch ha svolto la seduta con i compagni, avendo completamente smaltito il trauma al ginocchio accusato la scorsa settimana. Il tecnico giallorosso ha ritrova-to anche i primi nazionali. Celik e Ziolkowski hanno svolto una regolare seduta di lavoro (per il polacco la prima assoluta con la Roma), mentre Mancini e Tsimikas, impegnati nella giornata di lunedì con le rispettive selezioni, si sono limitati ad esercizi di scarico. Ancora a parte l'infortunato Bailey.