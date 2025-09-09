Ranieri: "Sancho solo cedendo un big"

Claudio Ranieri torna a parlare e delinea le strategie future della Roma: per evitare il "cartellino rosso" dell'UEFA e rispettare i conti, potrebbe essere necessaria una cessione eccellente. "Dobbiamo tenere i conti a posto", ha dichiarato a Sky Sport, "altrimenti, anche qualificandoci in Champions, non potremmo disputarla". I risultati in campionato e in Europa saranno cruciali per gli introiti, ma una cessione importante, con Svilar e Koné come principali indiziati, resta un'ipotesi concreta. Nonostante le restrizioni, le ambizioni restano alte. "Cerchiamo giocatori forti, perché siamo la Roma", ha aggiunto Ranieri, spiegando che la scelta di Gasperini è legata proprio alla sua capacità di "tirar fuori il meglio da ognuno", valorizzando i giovani e aumentando il valore della rosa. Ha anche svelato un retroscena sul mancato acquisto di Sancho, un' "operazione pesante" che sarebbe stata possibile solo con la vendita di un "pezzo pregiato", cosa che il club voleva evitare.

Ranieri ha elogiato l'impatto di Gasperini, dicendosi "super convinto che farà un grosso campionato", e ha legato il futuro dei rinnovi di Dybala e Pellegrini al loro rendimento in campo: "Dipende da ciò che faranno (...), si deciderà durante l'anno". Infine, ha chiarito il suo ruolo da senior advisor, fatto di un intenso lavoro dietro le quinte (...) e di un confronto continuo con Massara e la proprietà, che resta "totale" nel suo coinvolgimento.

(gasport)