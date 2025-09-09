Ranieri avverte: "Occhio ai conti"

Claudio Ranieri torna a parlare dopo un periodo dietro le quinte, toccando temi cruciali per il presente e il futuro della Roma. Il senior advisor giallorosso, pur confermando il suo costante lavoro estivo (...), ha lanciato un chiaro monito sulle difficoltà imposte dal Fair Play Finanziario. Il diktat è chiaro: i conti devono essere in regola, e per farlo, ha avvertito, "al limite ci sarà da vendere qualcuno", per evitare il rischio di un "cartellino rosso" che precluderebbe la Champions in caso di qualificazione. Ranieri ha evidenziato un paradosso: nonostante l'arrivo di molti giovani per abbassare l'età media, il monte ingaggi è aumentato. (...) A pesare sono state le mancate cessioni di giocatori con stipendi importanti come Pellegrini, Hermoso e Dovbyk, rimasti a Trigoria nonostante fossero sul mercato.

Parlando dei rinnovi di Pellegrini e Dybala (entrambi in scadenza nel 2026), Ranieri ha legato il loro futuro al rendimento: "Tutto dovrà essere proporzionato al FFP e a quello che possono dare. Noi vorremmo che (...) fossero i giocatori-faro. Se sarà così, sicuramente ci sarà da pensare".

Non è mancato un commento sul mancato arrivo di Jadon Sancho, obiettivo di Gasperini. L'operazione, ha spiegato Ranieri, "economicamente era molto pesante" e i Friedkin, pur disposti a fare uno sforzo, avrebbero potuto concluderla solo con la cessione di un "pezzo pregiato". (...) "Ma i giocatori di valore noi vogliamo tenerceli", ha chiosato, spiegando che la cessione più vicina è stata quella di Koné, il cui sacrificio avrebbe finanziato l'arrivo dell'inglese e di un altro centrocampista.

Infine, Ranieri ha rinnovato la sua stima per Gasperini, definendolo "l'uomo giusto per la piazza", e ha minimizzato le voci di dissidi interni con il ds Massara, parlando di normali divergenze di opinioni su cui poi la proprietà prende la decisione finale.

