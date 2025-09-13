Primavera super sfida con la Viola

Roma-Fiorentina non è una partita qualsiasi a livello di settore giovanile: basti pensare che l'anno scorso è stata la semifinale scudetto. Oggi al Tre Fontane [...] si affrontano nel super classico le formazioni Primavera più interessanti del panorama internazionale [...].

In attacco si dovrebbe rivedere Arena e non è escluso l'esordio ufficiale sia di Forte che di Paratici, il figlio d'arte che si è presentato realizzando una tripletta contro i dilettanti del Roma City nell'amichevole voluta da Gasperini durante la sosta. A centrocampo si candidano Romano, Di Nunzio e Bah, mentre Lulli, Seck, Nardin e Cama dovrebbero formare la linea difensiva a protezione della porta di Zelezny.

