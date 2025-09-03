Pisilli: "Baldini e Gasp, il top. De Bruyne e Modric dei modelli"

La vita non è un esame. Quella di Pisilli, procede splendidamente anche se ha rallentato con i suoi studi. Ma, quando Niccolò si mette in testa una cosa, suda e va a prendersela. [...] La nuova Italia Under 21 guidata da Baldini, debutterà nelle qualificazioni dell'Europeo contro il Montenegro a La Spezia e poi proseguirà martedì contro la Macedonia del Nord. Pisilli ha già indossato la maglia degli azzurrini, così come quella della nazionale maggiore con Spalletti. Il centrocampista della Roma era anche nella rosa di Carmine Nunziata all'ultimo Europeo finito ai quarti di finale contro la Germania in 9 contro 11: "Era un gruppo fantastico e siamo usciti in modo davvero sfortunato".

Anche Baldini ha deciso di puntare sul talento e sulla duttilità di Pisilli: "Da piccolo ho giocato anche play. Non conta il ruolo, ma i concetti e come vengono interpretati. Sono molto contento di avere un allenatore come Gasp che tira fuori il meglio da tutti, ma anche di avere Baldini che ha grandi idee". Alla Roma: "La concorrenza è tanta e ti alleni con gente veramente forte". Anche nelle altre squadre, poi, i riferimenti non mancano: "Reijnders e McTominay mi hanno impressionato. Non vedo l'ora di confrontarmi con De Bruyne e Modric".

(corsport)