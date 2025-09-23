Pellegrini non si ferma e punta anche al rinnovo

LEGGO (F. BALZANI) - Poco tempo per festeggiare, anche se i tifosi su radio e social se lo sono preso tutto e senza fretta. La Roma ieri è tornata ad allenarsi in vista del Nizza con addosso ancora l'adrenalina per la vittoria nel derby. Che ha portato la firma di un eroe (non) per caso che contro la Lazio trova sempre motivazioni in più e che ora punta a riprendersi tutto quello che si è perso: la fascia da capitano, la Nazionale e forse anche il rinnovo. Lorenzo Pellegrini, infatti, ha segnato il quarto gol in una stracittadina. Emozionandosi e facendo emozionare tutti. Dopo la partita ha passato la serata in famiglia, quella che non l'ha mai abbandonato. E di cui fanno parte anche Mancini e Cristante. Lorenzo sa per esperienza che una rete per quanto pesante non può bastare. Ora punta a tornare in forma al 100% dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box oltre 4 mesi. Pellegrini vuole far ricredere la società e prolungare il suo rapporto d'amore con la Roma. Con quello di ieri sono 56 gol e 59 assist in 317 partite. Di fatto la partecipazione ad un gol giallorosso ogni 2,75 partite, con la media di 0,36. Numeri a cui si è avvicinato solo Hamsik negli ultimi 10-15 anni. L'ultima stagione è stata maledetta per Lorenzo tra prestazioni negative e infortuni, ma ora c'è il tempo di rimediare.

Anche perché Gasperini (ieri stretta di mano con Ranieri a Trigoria) lo stima molto dal punto di vista tecnico e umano. Meno da quello atletico, e qui bisogna lavorare così come deve lavorare Dovbyk che domani a Nizza in Europa League potrebbe avere una chance dal via.