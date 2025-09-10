Pellegrini mediano e Tsimikas in fascia: ecco i jolly

A volte le partite si vincono in corsa, coni cambi, con quegli uomini che entrano e ti cambiano l'inerzia della partita. Sono i jolly, forse anche le carte a sorpresa, di certo calciatori che magari iniziano fuori ma potrebbero anche partire dal via. Soprattutto oggi, nel calcio moderno, dove si gioca oramai in 16 e non più in 11. Basti pensare a Paulo Dybala a Pisa, ad esempio, quando l'argentino è entrato nel secondo tempo e ha cambiato lo spartito della gara: un po' con la sua qualità, un po' perché ha costretto Touré a limitare le discese in fascia con cui metteva spesso in difficoltà Angelino. Ecco, allora per Roma-Torino Gasperini un paio di carte a sorpresa ce le ha e si chiamano Tsimikas e Pellegrini. (...) La prima novità potrebbe essere proprio Lorenzo Pellegrini, che fino al termine di questa sessione di mercato sembrava destinato ad andar via e che invece ora potrebbe ritagliarsi uno spazio nuovo. E anche diverso rispetto al passato. Gasp lo sta infatti provando da mediano (come nell'amichevole della scorsa settimana contro il Roma City, quando ha giocato al fianco di Cristante) . E li Pellegrini potrebbe avere qualche chance in più di giocare di quelle che avrebbe nel ruolo di trequartista. (...) L'esperimento per ora sta funzionando bene. E piace anche al tecnico giallorosso. Che, di conseguenza, potrebbe anche decidere di impiegare Pellegrini in corsa, lui che non gioca una partita ufficiale oramai dal 4 maggio scorso. (...) Da quella parte, infatti, da ieri c'è anche Tsimikas, appena rientrato dagli impegni con la Grecia, uno che rispetto allo spagnolo ha più resistenza atletica e maggiore struttura fisica. Sulla carta Tsimikas sembra molto più adatto di Angelino al calcio di Gasperini, che sulla fascia chiede corsa continua e duelli uno contro uno. Contro i granata potrebbe esserci un primo assaggio per il greco. (...)

(gasport)