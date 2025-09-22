Pellegrini, la cura Gasp fa effetto: "Gol e derby vinto, amo la Roma"

Quattro mesi di silenzi, dubbi e il campo sempre più lontano, con il ritorno che sembrava un'utopia. Poi il gol vittoria nel derby, il quarto in carriera contro la Lazio. Lorenzo Pellegrini, da zero a cento in 38 minuti. Tanti ne sono passati dal fischio d'inizio al piattone che si è infilato alle spalle di Provedel. Poi l'abbraccio del gruppo e le lacrime sulla spalla dell'amico Mancini. Un crescendo fino al cambio e all'ovazione della curva Sud ritrovata poi a fine partita, quando Pellegrini si è avvicinato al muretto per raggiungere i tifosi: immagine della domenica e titoli di coda. Perché ieri è stato il campo a chiudere il dibattito della vigilia, a mettere a tacere le voci che hanno accompagnato la lunga estate del calciomercato.

Mesi vissuti tra la voglia di partire e quella di restare, fino a una permanenza che non sembrava far felice davvero nessuno. Soprattutto Gasperini, costretto a gestire spine ereditate dalle precedenti gestioni. [...]

«Mi sono un po' commosso dopo il gol. Sono riuscito a tornare dall'inizio, a vincere questo derby per la nostra gente, per la mia famiglia e un fratello come Mancini. Mi sento orgoglioso di essere uno dei capitani, questa passione va trasmessa a chi arriva». E poi l'appartenenza che non è mai venuta meno: «Io amo la Roma. Oggi torno titolare in un derby e segno il gol della vittoria. Il calcio è imprevedibile ed è questa la sua bellezza». [...]

Il numero sette non è un totem, non è intoccabile. Può essere un valore se alzerà ancora il livello. E così, dice Gasp, Pellegrini tornerà a giocare con regolarità se «diventa anche atleta». [...] Ora la soglia va tenuta alta settimana dopo settimana. Poi al rinnovo di contratto ci si penserà. Con la serenità, se non arriverà la stretta di mano, di potersi anche dire addio.

