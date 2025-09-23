Pellegrini e la regola del quattro

Come una favola. Ma non pensate a fate, maghi, nani, - principi o principesse. Semmai a un capitano. Anzi ex capitano. Di nome fa Lorenzo, di cognome Pellegrini, di soprannome Lollo. Banale pure dire che è stato l'uomo derby. [...] Un piattone destro a incrociare che ha messo a tacere gli insulti e le cattiverie che nei mesi passati hanno fatto da colonna sonora a qualsiasi discorso sulle qualità di questo ragazzo romano e romanista capace di ribaltare una situazione ambientale che sembrava irreversibile. [...] Ha segnato il quarto gol in un derby, sempre sotto la curva Nord, la casa dei tifosi della Lazio: un colpo di tacco da svenire, una punizione sotto l'incrocio, due destri di qualità sistemati nei due angoli della porta avversaria. Quattro gol che hanno voluto dire altrettante vittorie di una Roma che non sarà ancora quella immaginata da Gasperini, ma che ha superato le prime quattro partite con un bilancio migliore di quello che si sperava. Il tutto, peraltro, si è concretizzato con una Roma che fin qui tutto è stata meno che gasperiniana. Basti pensare al numero dei gol realizzati in 360 minuti. [...] Ed è proprio questo aspetto, quello di essere ancora lontani dai concetti del Gasp, che legittima un sano ottimismo. Perché per questa Roma i margini di miglioramento sono enormi. Pellegrini in questo senso è il biglietto da visita migliore. Merito del giocatore, ma anche del tecnico che, dopo un mercato che lo ha soddisfatto solo in parte, ha rilanciato dichiarando che il suo obiettivo in attesa del mercato di gennaio è quello di recuperare quei giocatori che sembravano fuori dal progetto. [...] Con un derby vinto in tasca e un Pellegrini così, l'operazione può essere più possibile di quello che si possa credere. E allora...

(P. Torri - la Repubblica)