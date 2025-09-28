Pellegrini e El Shaarawy: possibile la staffetta

"Non è tempo di rivoluzioni". Gian Piero Gasperini è chiaro: contro il Verona si affiderà ancora una volta al suo "nucleo portante", quel gruppo di 8-9 giocatori "affidabili" che stanno garantendo continuità e risultati. Il tecnico punterà sullo zoccolo duro composto da Svilar, Mancini, Cristante, Koné e Soulé, con l'obiettivo di integrare gradualmente altri elementi come Pellegrini, Rensch e Tsimikas per allargare la rosa.

Ci sarà quindi un turnover ragionato, con un paio di ballottaggi aperti in vista dei prossimi impegni ravvicinati. I dubbi principali riguardano le fasce, con la coppia Wesley/Rensch a destra e Angeliño/Tsimikas a sinistra. A centrocampo dovrebbero tornare Koné e Cristante, mentre in attacco è possibile una staffetta tra Pellegrini ed El Shaarawy.

(corsera)