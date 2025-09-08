Pellegrini e Dybala: per occasioni-gol sono nella top ten

Lorenzo Pellegrini prepara il gran ritorno e Paulo Dybala è pronto a partire dal via. Intanto i due personaggi simbolo della Roma delle ultime stagioni si godono un piccolo record. Entrambi sono nella top 10 delle occasioni create in Serie A dalla stagione 2018/19 a oggi. Il dato nasce da uno studio di Squawka che ha pubblicato la speciale classifica: al terzo posto c'è Pellegrini, con 390 occasioni create alle spalle di Calhanoglu

(511) e Luis Alberto (458). L'argentino è sesto con 331, contando anche le presenze con la maglia della Juventus.

(gasport)