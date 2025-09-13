Pellegrini convinto del nuovo ruolo: la priorità è giocare

Andare oltre. Lorenzo Pellegrini ha tracciato la sua priorità da qui al mercato invernale: giocare. [...] Da qui a gennaio il giudizio sul futuro del giocatore arriverà dal campo, in una posizione diversa, ma già sperimentata dal giocatore in passato. Dal canto suo, Pellegrini si è messo subito a disposizione. Il nuovo ruolo - in mediana - lo intriga molto. Da centrocampista puro, nel corso della sua carriera, Lorenzo ha giocato spesso. E anche bene, soprattutto nelle giovanili, quando si muoveva davanti alla difesa. [...] Gasperini pensa che una mossa del genere possa funzionare anche con Pellegrini. Tra i due c'è stima reciproca, come pure dimostrano le parole dello stesso allenatore: «Lo voglio recuperare, ha tanta voglia di fare bene per questa maglia, perché ci è attaccatissimo». Il tecnico potrebbe ritagliargli un piccolo spazio già nella sfida contro il Torino, domani all'Olimpico. [...] Perché la Roma ha bisogno della qualità di Pellegrini, anche in mezzo al campo, non solo davanti. La squadra, in quella zona, ha tanti muscoli: su tutti quelli di Manu Koné, oltre alla forza di Neil El Aynaoui e alla flessibilità di Bryan Cristante, tuttofare della mediana. Quando servirà un pizzico di tecnica in più, ecco che Gasperini sceglierà Pellegrini. [...] Di rinnovo le parti non hanno discusso, ma in questi mesi la situazione potrebbe cambiare, se il campo fornirà le risposte giuste.

(la Repubblica)