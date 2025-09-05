Pellegrini c'è: rivuole la Roma

Quattro mesi dopo l'ultima volta Lorenzo Pellegrini è tornato in campo. A Pisa si era rivisto nella lista dei convocati, mentre ieri è ha giocato nell'amichevole vinta 8-0 contro il Roma City. [...] West Ham, Fiorentina e Milan sono le tre squadre che si sono avvicinate senza mai affondare il colpo. Il mercato turco rimarrà aperto fino al 12 settembre, ma la proposta del Trabzonspor è stata rispedita al mittente. Lorenzo era stato chiaro: 'no' ad Arabia e Turchia. La volontà è sempre stata quella di rimanere nei principali campionati europei per provare a convincere Gattuso in questi mesi d'avvicinamento al Mondiale che prima va conquistato dalla Nazionale. Almeno fino a gennaio sarà a disposizione di Gasperini che ha come obiettivo quello di recuperarlo, anche dal punto di vista psicologico [...] C'è anche un rapporto da recuperare con la tifoseria che si è man mano sgretolato dopo l'esonero di José Mourinho del gennaio 2024. Pellegrini sogna un nuovo inizio con la maglia della Roma e ha voglia di lasciare un segno positivo in quelli che salvo clamorosi colpi di scena saranno gli ultimi mesi nella Capitale. Il primo nodo da sciogliere per Gasperini è il ruolo di Lorenzo Pellegrini. [...] Ieri contro il Roma City è stato schierato nei due di centrocampo insieme a Cristante. È rimasto in campo per un'ora e al momento del cambio si è fermato un paio di minuti ad ascoltare le indicazioni del tecnico che anche durante la partita e nel cooling break ha avuto un occhio di riguardo verso l'ormai ex capitano. Pellegrini in mediana può essere una soluzione in caso di emergenza soprattutto perché Gasp non vuole sentir parlare di comfort zone per i giocatori. Ma la sua mattonella preferita è la trequarti di campo, proprio quella zona dove Gasperini per un'estate intera ha chiesto a gran voce un rinforzo. Adesso proverà a ritagliarsi uno spazio sulla sinistra dove la concorrenza è tanta. [...] Ci sarà tempo per pensare al ruolo, intanto Pellegrini sfrutterà queste settimane di sosta per recuperare il tempo perso causa infortunio. [...] E il ritorno in campo è una boccata d'ossigeno. «Mi sento bene», ha scritto sui social. E i primi segnali sono stati positivi, l'assist per Soulé è stato di pregevole fattura e dalla gara col Torino l'asticella si alzerà notevolmente.

(Il Messaggero)