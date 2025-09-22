Pellegrini al bacio

Un gol nel derby può cambiarti la vita? Tanto più se è il quarto in carriera nella stracittadina e se è quello che, in questa occasione, decide in toto il risultato finale. Del futuro non c'è certezza, perché a Lorenzo Pellegrini era successo qualcosa di simile anche nel campionato scorso. [...]

Pellegrini fin qui non aveva ancora giocato nemmeno un minuto in questo campionato e per tutta l'estate era stato messo in vendita perché la Roma non intende rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2026. Ma Gasperini può vedere quello che una volta era concesso ai giornalisti e adesso non più: gli allenamenti. [...]

La Roma ha riacquistato un possibile titolare, almeno fino a gennaio o a giugno. Il derby, per Pellegrini, è una pozione magica. La Lazio è la squadra a cui ha inflitto più gol tra quelle di Serie A: 4. In questa sequenza: 29 settembre 2018 (colpo di tacco), 20 marzo 2022 (punizione), 5 gennaio 2025 (destro a giro) e 21 settembre 2035 (piattone destro sul secondo palo). Quattro vittorie per la Roma e quattro gol sotto la curva Nord. [...]

Il gol è stato una liberazione: «Mi sono commosso. Da quando mi sono infortunato ci tenevo così tanto a tornare in campo dall'inizio e vincere questo derby. Lo dedico alle persone che mi sono state accanto in questo periodo». [...]

Del futuro non si parla: «C'è una costante: io amo la Roma. Fino a quando resterò qui, non ci sarà un momento in cui io darò qualcosa di meno. Non so cosa accadrà in futuro: ero a un passo dall'addio ed ero infortunato, ora ho segnato il gol vittoria nel derby. Il calcio è imprevedibile e io me lo vivo fino alla fine con questa maglia addosso». [...]

(corsera)