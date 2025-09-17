Pellegrini a gara in corso: la Roma ora ha un jolly

C'è un jolly. Gasperini ha un asso nella manica da giocarsi nel derby: Lorenzo Pellegrini, il giocatore che può aiutarti a cambiare la partita nel secondo tempo. Hai visto mai, otto mesi un derby che non doveva essere il suo e che invece suo è stato eccome. Pellegrini ha 45 minuti nelle gambe, non di più ed è assai improbabile vederlo scendere in campo titolare. Ma è lecito aspettarselo tra i protagonisti. Pellegrini ci spera, le parole del tecnico di sabato scorso gli hanno fatto piacere. Sono state parole importanti e non scontate. [...] Pellegrini è una risorsa. È una risorsa a centrocampo, il settore nel quale lo vede Gasp. Ieri si è allenato regolarmente, come ormai gli capita dalla settimana che portava alla trasferta di Pisa. È fermo da maggio, ha bisogno di un inserimento graduale, fisicamente non può essere al massimo ma solo le partite possono aiutarlo a crescere. Il trittico Lazio-Nizza-Verona lo vedrà sicuro protagonista. [...]

(corsera)