Parola al campo

IL TEMPO (L. PES) - Voltare pagina. Nel bene o nel male Gasperini ha sempre avuto tra le sue migliori qualità quella di saper pensare al futuro, senza guardarsi troppo indietro. Poco importa se l'attaccante non è arrivato, ora c'è da compattare la squadra per vincere più partite possibili. [...] Tra chi è rimasto, ci sono due nomi che Gasp ha voluto citare, Dovbyk e Pellegrini che potranno essere utili: l'ucraino è l'unica alternativa a Ferguson, mentre, l'ex capitano potrebbe dare una mano in mezzo al campo quando El Aynaoui partirà per la Coppa D'Africa. [...] Sempre sincero Gasp, che nella mattinata di ieri ha avuto una riunione con la proprietà a margine del mercato e di una giornata caratterizzata da forti tensioni e una call tra l'allenatore e Ryan Friedkin. I mancati arrivi sul mercato hanno portato Gasperini ad una sfuriata che poi è tornata su toni più miti. [...]