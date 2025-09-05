Paratici, subito 3 gol e un palo. Adora Ronaldo, sogna la Joya

Gli occhi all'inizio erano tutti su di lui, Lorenzo Pellegrini, alla prima in campo con Gasperini e impiegato da mediano, la posizione dove il tecnico giallorosso vuole provare a dargli un nuovo domani (e dove Lorenzo è sembrato a suo agio). Poi, però, la scena del test giocato ieri (e vinto per 8-0) contro il Roma City se l'e presa un ragazzo molto più giovane e assai sfrontato: Lorenzo Paratici, classe 2008, arrivato a Trigoria solo da qualche giorno in prestito dalla Samp. Figlio d'arte (il papà Fabio è stato dirigente di Samp, Juventus e Tottenham) Paratici in 60 minuti ha messo dentro tre gol, uno dietro l'altro [...] Insomma, quanto basta per stropicciarsi gli occhi, considerando che Paratici ha solo 16 anni, ha appena Imparato la strada per Trigoria e forse non conosceva neanche tutti i compagni. [...]

Cresciuto nella Pro Vercelli, nel 2023 è sbarcato alla Samp, dove lo scorso anno giocava con tre squadre: Under 17, Under 18 e Primavera. E presto è arrivata anche la convocazione della nazionale di categoria, pronta a scommetterci su. Cresciuto con il mito di Cristiano Ronaldo, adesso sogna di giocare al fianco di Dybala. [...]

(Gasport)