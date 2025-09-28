Ora servono i gol degli attaccanti: Ferguson ci prova, Dovbyk insegue

Serve una scossa da parte di Evan Ferguson e Artem Dovbyk. Entrambi i centravanti della Roma sono ancora a secco dopo cinque partite ufficiali, un dato che inizia a pesare e che non si registrava da 17 anni, quando alla quinta giornata ci pensò Vucinic a spezzare il digiuno. Contro il Verona è prevista un'altra staffetta tra i due, con Ferguson favorito per una maglia da titolare. Gasperini, però, non ha stabilito gerarchie e ha sottolineato come Dovbyk sia in crescita atletica, aspetto che può sopperire ad alcune lacune tecniche. Finora, i due attaccanti hanno prodotto solo quattro tiri in porta complessivamente. Ferguson ha ritrovato il gol in nazionale, ma in partite di club non segna da quasi un anno.

La sfida con il Verona è un'occasione da non fallire per sbloccarsi. (...) Gasperini, però, ha allargato il discorso a tutta la squadra: "Non possiamo puntare il dito sui centravanti, tutti devono migliorare in fase di costruzione". È vero che le punte hanno tirato poco, ma è altrettanto vero che le occasioni create sono state scarse. Oggi toccherà a Pellegrini e Soulé provare ad accendere la luce sulla trequarti e a servire palloni invitanti per i due attaccanti. (...) Ferguson partirà titolare, con Dovbyk pronto a subentrare. Vederli in campo insieme, per ora, non sembra un'opzione.

(Il Messaggero)