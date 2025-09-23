Ora l'Europa League: la Roma in prima fila

Non è più la coppa di consolazione di qualche anno fa. L'Europa League è diventata un vero campionato parallelo da giocare con la determinazione di arrivare fino alla fine. Trentasei squadre, calendari fitti e diritti tv in crescita. È diventata il luogo dove i club emergenti, o quelli che non riescono ad accedere alla Champions, spingono per diventare grandi. Quest'anno l'Europa League mette in campo, tra le altre, italiane (Roma e Bologna), inglesi (Aston Villa, Nottingham Forest), tedesche (Friburgo e Stoccarda), spagnole (Celta, Real Betis) e francesi (Lilla, Lione e Nizza). Ci sono club con tifoserie caldissime come i serbi della Stella Rossa che al primo turno andranno in casa del Porto, o gli scozzesi del Celtic e Rangers entrambi avversari dei giallorossi. [...] Gasperini partirà con la trasferta a Nizza (domani ore 21), un impegno alla portata contro una squadra reduce da una sconfitta per 4-1 contro il Brest e dodicesima in classifica in Ligue 1 con solo due vittorie e tre sconfitte. Pellegrini e compagni arrivano all'Allianz Riviera galvanizzati dalla vittoria nel derby, uno stimolo in più per cominciare bene una coppa alla quale Gasperini ha dichiarato di puntare e che ha già vinto con l'Atalanta. La Roma per i bookmaker è la seconda squadra più quotata ad arrivare a Istanbul al pari del Real Betis e del Notthingham Forest. [...] E a proposito di allenatori di peso internazionale, l'Europa League può contare su tecnici come Francesco Farioli del Porto che lo scorso anno è stato a un passo dal vincere l'Eredivise con l'Ajax, Manuel Pellegrini del Betis vincitore di una Premier con il City e più recentemente di una Coppa di Spagna col Siviglia, Bruno Génésio del Lilla (seconda avversaria della Roma) e Paulo Fonseca del Lione. [...] Insomma, una coppa che può regalare emozioni e denaro da mettere a bilancio: la sola qualificazione garantisce 4,31 milioni, a cui si aggiungono i premi partita, quelli per il passaggio dei turni e il nuovo parametro value che sarebbe una sorta di market pool. Più gli incassi da botteghino (all'Olimpico le scorse edizioni hanno fatto sempre registrare tutto esaurito). Potenzialmente si può arrivare a guadagnare 40 milioni. [...] Un torneo che ha smesso da tempo di essere la sorella minore della Champions, ogni partita vale doppio: prestigio e bilancio.

(Il Messaggero)