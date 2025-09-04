Operazione Dovbyk. Psicologia, sponde e movimenti: il piano di Gasp per ridargli la Roma

Anche su questo è stato assai chiaro: «Voglio recuperare Dovbyk». Senza mezzi termini, diretto al cuore del problema. Del resto, da quando e sbarcato a Roma Gian Piero Gasperini ha dimostrato di non avere tanti peli sulla lingua. Se ha voglia di dire qualcosa la dice, spesso anche senza mezzi termini. È una virtù, esattamente come lo sarebbe riportare Artem Dovbyk a certi livelli, proprio lui che in carriera ha lanciato tanti attaccanti (centravanti, ma non solo quelli...). Punte che al primo anno con Gasp hanno fatto sempre meglio della stagione precedente. Sarà un caso? Difficile, più facile ci sia la sapiente mano dell'allenatore piemontese. [...] Gasperini sa bene di avere bisogno di Dovbyk (che è stato vicino al trasferimento al Milan, ma anche oggetto di intenzioni importanti di un paio di club di Premier League), proprio come Artem sa altrettanto bene che il suo futuro è nelle mani di Gasp. [...] Del resto, la carriera di Gasp parla chiaro: tutti i centravanti finiti nelle sue mani sono poi esplosi, facendo assai meglio rispetto a quanto fatto l'anno prima. Tutte le prime punte avute all'Atalanta hanno fatto subito bene: Zapata nel 2018/19 segnò in tutto 28 reti (la stagione prima alla Samp 11), Muriel l'anno dopo ne fece 19 (veniva dalle 13 tra Siviglia e Fiorentina), Hojlund nel '22/23 si è fermato a 10 (ma allo Sturm Graz ne aveva fatte 6), Scamacca nel '23/24 è salito fino a 19 (dopo le 8 del West Ham) e Retegui ne ha piazzate 28, dopo le 9 del Genoa. [...] E allora ecco perché Dovbyk è fiducioso. Gasperini adesso ci lavorerà su soprattutto dal punto di vista mentale, delle motivazioni, per ricaricarlo a dovere e dargli gli stimoli giusti. E poi proverà ad utilizzarlo "alla Scamacca", provando a sfruttare al massimo la sua forza fisica. [...]

(Gasport)