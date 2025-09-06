Olimpico. Derby, cominciata la vendita libera dei biglietti per i tifosi laziali

Da ieri è cominciata, nei settori riservati a tifosi della Lazio, la vendita libera dei biglietti per il derby con la Roma in programma il 21 settembre alle 12.30. [...] Gli abbonati romanisti di Curva Sud Centrale e Distinti potranno invece acquistare in prevendita esclusiva a loro dedicata i biglietti nei suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, dalle ore 16 di lunedì 8 fino alle ore 18 di giovedì 11 settembre. L'eventuale vendita libera si svolgerà dalle 12 di venerdì 12 settembre.
(Corsera)