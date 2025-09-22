Olimpico, controlli e sequestri di armi: a fine gara agguato sul Lungotevere

Attesi al varco, sul lungotevere Salvo d'Acquisto, all'incrocio con viale Tiziano, e fatti cadere dalle moto e dagli scooter mentre cercavano di allontanarsi da ponte Milvio. Una sorta di forche caudine per decine di tifosi romanisti alla fine del derby che hanno rischiato di farsi male dopo essere stati aggrediti da una cinquantina di ultrà laziali che li hanno aspettati lanciando in qualche caso sassi contro di loro. Una situazione pericolosa alle 14.30 durante il deflusso, individuato già alla vigilia di Lazio-Roma come uno dei momenti più carichi di tensione della giornata. E così è stato. Anche se per il resto non ci sono stati incidenti, e nemmeno feriti. [...]

In mattinata il ritrovamento ancora nei dintorni di piazza Mancini di un arsenale nascosto e pronto all'uso composto da spranghe e bastoni con lunghe viti sulla testa, e quindi trasformati in micidiali mazze ferrate. [...]

Anche a fine partita nessuno scontro, ma il blocco stradale degli agenti sul lungotevere opposto allo stadio per consentire a migliaia di laziali di attraversare ponte Milvio verso viale Tiziano è diventata un'occasione di tensione: scambio d'insulti e minacce a distanza fra romanisti in moto e scooter imbottigliati nel traffico e rivali che stazionavano per strada. Quindi alla riapertura della circolazione, la caccia a chi indossava la maglietta giallorossa. [...]

(corsera)