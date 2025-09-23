Oggi Roma-Lazio: c'è in palio la finale

Un replay. A poche ore dal derby deciso da Pellegrini all'Olimpico, Roma e Lazio sono di nuovo una di fronte all'altra. Stavolta, però, la stracittadina mette in palio il pass per la finalissima di Serie A Women's Cup, la Coppa di Lega che anticipa l'avvio del campionato. Lo

show e in programma stasera [ore 20.30, diretta su Sky Sport) al Menti di Castellammare di Stabia, sede della Final Four. [...] Dall'altra parte, Rossettini ha le idee chiare: «ll derby si vince col carattere, serviranno la migliore condizione fisica e mentale. Mi aspetto una partita aperta e difficile, come tutte quelle affrontate finora. La Lazio à una squadra in crescita». La Roma non potrà contare su Thogersen (frattura al naso in Champions), mentre la Lazio dovrà fare a meno di Goldoni.

(Corsport)