Oggi ripresa ma Bailey è ancora ai box

IL TEMPO (L. PES) - A caccia di soluzioni. Gasperini al lavoro per cercare di aumentare il peso offensivo della sua Roma dopo due soli gol segnati nelle prime tre gare di cui solo uno da un attaccante, Soulé. Oggi a Trigoria la squadra tornerà ad allenarsi, previsto il ritorno di Sangarè, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico in seguito al ko di domenica contro il Toro. Non ci sarà però Bailey, ancora alle prese con l'infortunio rimediato al primo giorno di allenamenti con la Roma a Trigoria. Il giamaicano continua la fase di recupero e proverà ad essere a disposizione per la sfida della settimana successiva contro il Verona, più difficile vederlo già col Nizza in Europa.

Una pedina che, soprattutto dopo l'infortunio di Dybala, sarà fondamentale per le sorti dell'attacco giallorosso che però per il derby dovrà arrangiarsi. La soluzione più probabile e «di ruolo» porta al nome di El Shaarawy che ha iniziato insieme a Soulé e Ferguson le prime due gare della stagione. Il Faraone è l'unico calciatore di piede destro a disposizione di Gasperini sulla trequarti anche se non ha brillato in questo avvio. C'è poi la soluzione El Aynaoui, considerato da Gasp uomo ovunque tra centrocampo e trequarti, ma il marocchino ha deluso nel primo tempo contro il Toro e potrebbe ripartire dalla panchina. Più difficile vedere Baldanzi e ancora più complesso pensare alla carta delle due punte, visto che Dovbyk al momento resta indietro nelle considerazioni del tecnico. La sorpresa «alla Ranieri» potrebbe essere il ritorno di Pellegrini, anche se l'ormai ex capitano non ha ancora disputato minuti e viene considerato più mediano che rifinitore dall'allenatore di Grugliasco.