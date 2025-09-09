Oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Dopo tre giorni di riposo, la Roma torna oggi a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida di domenica a pranzo contro il Torino. Gasperini ritroverà i primi nazionali rientrati alla base, tra cui Ziolkowski, Celik, Mancini, Tsimikas ed El Aynaoui, con questi ultimi tre che svolgeranno inizialmente un lavoro defaticante.

All'appello mancano ancora diversi giocatori, (...) il cui rientro è previsto per domani. L'ultimo a tornare sarà Wesley dal Sudamerica, e la sua condizione fisica, complice il jet lag, sarà da valutare in vista della partita.

La buona notizia per Gasperini arriva da Paulo Dybala, pronto a riprendersi la scena e a partire per la prima volta da titolare. L'argentino, dopo l'ottima prestazione a Pisa, si candida a un posto sulla trequarti al fianco di Soulé, a supporto dell'unica punta Ferguson nel probabile 3-4-1-2. Non essendo stato convocato dall'Argentina, Dybala ha lavorato a Trigoria, mostrando un'ottima condizione (...).

(corsport)