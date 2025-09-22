Oggi la ripresa degli allenamenti: mercoledì c'è il Nizza in Europa

Una festa da incorniciare, ma anche da archiviare rapidamente. I giocatori della Roma si ritroveranno a Trigoria già questa mattina per preparare il match contro il Nizza (si gioca mercoledì alle 21 in Francia) per l'esordio stagionale in Europa League. [...] Nel mezzo del tour de force la sfida al Verona in casa e un'altra francese, il Lille, da affrontare sempre all'Olimpico. La stagione entra nel vivo e la Roma avrà la spinta del derby. Che a Gasp non basta: appuntamento in campo per tornare subito ad allenarsi.

(La Repubblica)