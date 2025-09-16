Oggi la ripresa: c’è pure Arena, rinnova Di Nunzio

16/09/2025 alle 08:51.
di-nunzio

Oggi pomeriggio i giallorossi riprenderanno la preparazione a Trigoria in vista del derby di domenica con la Lazio. Sarà la prima settimana completa di lavoro per TsimikasZiolkowski. Vista l'assenza dell'infortunato Dybala, il tecnico Gasperini aggregherà di sicuro in prima squadra Arena dalla Primavera. E, intanto, proprio in prospettiva futura, il club giallorosso ha rinnovato il contratto a Alessandro Di Nunzio (centrocampista classe 2007) fino al 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione.

(gasport)