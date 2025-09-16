Oggi la ripresa: c’è pure Arena, rinnova Di Nunzio

Oggi pomeriggio i giallorossi riprenderanno la preparazione a Trigoria in vista del derby di domenica con la Lazio. Sarà la prima settimana completa di lavoro per Tsimikas e Ziolkowski. Vista l'assenza dell'infortunato Dybala, il tecnico Gasperini aggregherà di sicuro in prima squadra Arena dalla Primavera. E, intanto, proprio in prospettiva futura, il club giallorosso ha rinnovato il contratto a Alessandro Di Nunzio (centrocampista classe 2007) fino al 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione.

(gasport)