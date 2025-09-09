Oggi la ripresa. Ancora out Bailey

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Si torna in campo, con la testa rivolta verso il Torino. Dopo tre giorni di riposo, la Roma riprenderà ad allenarsi oggi pomeriggio al Bernardini. Gasperini inizierà a preparare il prossimo impegno - domenica all'Olimpico alle 12:30 - e potrà contare anche sui primi giocatori rientranti dalle Nazionali. Si rivedranno a Trigoria, dunque, Celik, El Aynaoui, Ziolkowski e Tsimikas. Il tecnico deciderà che tipo di lavoro dovranno svolgere in base al minutaggio avuto con le rispettive selezioni.

Bailey proseguirà il proprio percorso di recupero dalla lesione miotendinea del retto femorale destro, con la speranza di strappare la prima convocazione tra il Nizza (24 settembre) e il Verona (28 settembre).