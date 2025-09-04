Oggi amichevole con il Roma City. Magia Dybala, attesa per Pellegrini

Oggi la Roma torna in campo, anche se solo per un test amichevole. Alle ore 11 a Trigoria la squadra di Gasperini se la vedrà infatti con il Roma City, squadra di Eccellenza retrocessa la scorsa estate dalla Serie D. Assenti gli 11 giocatori in giro per il mondo con le nazionali (El Aynaoui, Ndicka, Celik, Ferguson, Koné, Wesley, Dovbyk, Mancini, Pisilli, Ziolkowski e Tsimikas), ma c'è comunque attesa per vedere se giocherà uno spezzone di gara Lorenzo Pellegrini (potrebbe essere il suo esordio stagionale) e per capire quanto è in crescita dal punto di vista della condizione Paulo Dybala. [...] Intanto a circa 24 ore dall'inizio della vendita dei biglietti di Roma-Torino, I'Olimpico va verso l'ennesimo sold-out (sarebbe il 79° dell'era Friedkin) con un totale ad ora di 59 mila spettatori. [...]

(Gasport)