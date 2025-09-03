Novità per i tifosi: contro il Torino i biglietti saranno solamente digitali

In vista della sfida con il Torino del 14 settembre, la Roma introduce una novità per i tifosi: i biglietti saranno esclusivamente digitali. Non verranno più inviati pdf via mail, ma solo titoli d'ingresso caricabili sul wallet. Una scelta che consolida il percorso di digitalizzazione avviato con gli abbonamenti e che guarda al futuro. L'obiettivo è duplice: da un lato contrastare il fenomeno del secondary ticketing, garantendo a tutti pari condizioni di acquisto, dall'altro ridurre l'impatto ambientale.

(corsera)