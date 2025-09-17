Non è più la Roma dei romani

C'era una volta la Roma dei romani. [...] Farà un certo effetto leggere l'undici iniziale giallorosso al derby senza ritrovare un ragazzo nato in città in campo. La romanità da sempre è stato un carattere distintivo di questa squadra, che non a caso negli ultimi decenni ha avuto sempre o quasi, capitani autoctoni. [...] Ma proprio perché da queste parti si è sempre vinto poco, fare a meno di questo tratto distintivo per qualche tifoso risulta anomalo. E lo diventa soprattutto nella settimana del derby. [...] Vedere Lorenzo Pellegrini dal 1' sarebbe forse una sorpresa troppo grossa anche per Ranieri, un altro romano che domenica sarà in tribuna. [...] Con Totti che ne ha giocati 44, Giannini prima di lui 32, De Rossi 28, Florenzi 24, Pellegrini 22 e Aquilani 11, è sempre singolare non ritrovare quel carattere distintivo che ha accompagnato l'adolescenza di molti.

(Il Messaggero)