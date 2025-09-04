Nkounkou lavora a pieno regime. Lui e Ismajli pronti contro la Roma

leri Niels Nkounkou si è allenato per la prima volta insieme al gruppo granata. Il 24enne

terzino sinistro francese, ultimo arrivato degli otto nuovi acquisti di mercato, ha lavorato a pieno regime con i compagni. Data la partenza di undici giocatori per gli impegni con le rispettive nazionali, il tecnico Marco Baroni ha lavorato con un gruppo integrato da alcuni elementi delle giovanili. Nkounkou ha svolto interamente il programma preparato dallo staff. [...] Baroni sfrutterà le prossime sedute per integrarlo negli schemi della squadra e averlo a disposizione già alla ripresa, il 14 settembre alle 12.30 all'Olimpico contro la Roma,

quando è atteso anche al rientro Ardian Ismajli. [...]

(Gasport)