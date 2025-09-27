Ndicka in salsa Gasp. E ora piace a tutti

Chi lo ha affrontato in campo sa bene che Evan Ndicka è ormai uno dei difensori più solidi d'Europa. Mercoledì lo ha confermato una volta di più: colpo di testa vincente sull'angolo di Pellegrini, e Roma avviata verso la vittoria contro il Nizza. Ma al di là della rete - appena la seconda in giallorosso - è stata la prestazione a impressionare: sempre puntuale in marcatura, rapido nell'anticipo, dominante nei duelli aerei e prezioso nell'impostazione. [...] Arrivato a parametro zero dalI'Eintracht nell'estate del 2023, Ndicka ha bruciato le tappe. In Germania aveva già vinto un'Europa League ed era stato nominato miglior difensore della Bundesliga. Con la Costa d'Avorio, due anni fa, si è laureato campione continentale. A Roma, invece, è diventato un pilastro in tempo record: lo scorso anno ha disputato 38 partite di campionato su 38, 51 complessive tra tutte le competizioni, senza mai essere sostituito. [...] Il tecnico piemontese, però, non si limita a sfruttarne l'affidabilità difensiva. Sta lavorando per trasformarlo in un difensore "alla Gasperini", capace di sganciarsi e diventare pericoloso in area. [...] In estate si era parlato di una possibile cessione per ragioni di bilancio. La Roma chiedeva 40 milioni, cifra che avrebbe garantito una plusvalenza totale, visto l'arrivo a costo zero. Nessun club è arrivato a tanto e a Trigoria oggi ringraziano: sostituire un giocatore così sarebbe stato impossibile a costi sostenibili. [...] L'unico vero timore riguarda la Coppa d'Africa. Ndicka in nazionale non è un comprimario, ma un leader, e se la Costa d'Avorio dovesse arrivare in fondo rischierebbe di restare lontano per un mese e mezzo, dall'11 dicembre al 28 gennaio. Due anni fa, quando vinse il torneo, saltò 11 partite. [...]

(Corsera)